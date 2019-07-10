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هروب الراقصة جوهرة إلى بيروت بعد أن قررت مصر سجنها بتهمة “الفسق والفجور”!

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الراقصة جوهرة

بعد الحديث عن هروب الراقصة الروسية جوهرة من مصر حيث كانت تقيم هناك بسبب إنتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص بملابس غير مناسبة، وتمّ توجيه ثلاث تهم لها هي التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص، وإصدار المحكمة قرارها بإدانتها وتوقيع عقوبة الحبس عليها، أعلن مدير أعمالها انها نقلت نشاطها الفني إلى بيروت وانها لن تعود للرقص في مصر إلا بعد تسوية أوضاعها هناك، وفق موقع “الفن”

يشار إلى أن باسم عبد المنعم مدير أعمالها كان نفى سابقاً هروبها، مشيراً إلى أنها سافرت إلى بلدها الأم روسيا من أجل أخذ قسطاً من الراحة، وأكد أنها تقدمت بدعوى استئناف لإسقاط العقوبة ولكن يشترط أن تحضر جوهرة الجلسة بنفسها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية في مصر.

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