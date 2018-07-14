هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

احتفلت ملكة جمال لبنان لعام 2018 بيرلا حلو بعيد ميلادها الـ 23 على طريقتها، فنشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام وأرفقتها بكلمات نابعة من القلب
وفي التفاصيل، فقد علّقت حلو على الصورة بالقول “من كم يوم صار عمري 23 سنة هالسنة الي مرقت كانت مميزة جداً، تُوجت فيها ملكة جمال لبنان وكان الي الشرف مثّل بلدي لبنان بالخارج
من كم يوم صار عمري ٢٣ سنة🎉 هالسنة الي مرقت كانت مميزة جداً ، تُوجت فيها ملكة جمال لبنان🇱🇧👑 و كان الي الشرف مثّل بلدي لبنان بالخارج ، بالاضافة لهالشيئ حزت على شهادة الماجيستير بإدارة الأعمال👩🏻🎓 . بشكر كل شخص دعمني ، على أمل إنّو السنة الي جايي تحمل معها إنجازات و نجاحات جديدة ❤️. I turned 23 on July 10th!! Twenty two has been a special year for me, and I was blessed with many lifetime memories. While I was 22, I got the honor of being Miss Lebanon 👑🇱🇧 and representing my country in Miss World. In this past year, I have also received my Masters degree 👩🏻🎓. Thanks to everyone who made this possible, I look forward to achieving new goals in this upcoming year!❤ #MissLebanon #PerlaHelou #MissLebanon2017 . 📸 : @david_abdallah 👗 : @georgeshobeika 💇🏻♀️ : @victorkeyrouz @alexidriss 💄 : @yvonnehatem
المصدر: lbcgroup.tv
المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:
elfann.com : ملكة جمال لبنان بيرلا حلو تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا ما كشفته عن عامها