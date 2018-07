هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

من كم يوم صار عمري ٢٣ سنة🎉 هالسنة الي مرقت كانت مميزة جداً ، تُوجت فيها ملكة جمال لبنان🇱🇧👑 و كان الي الشرف مثّل بلدي لبنان بالخارج ، بالاضافة لهالشيئ حزت على شهادة الماجيستير بإدارة الأعمال👩🏻‍🎓 . بشكر كل شخص دعمني ، على أمل إنّو السنة الي جايي تحمل معها إنجازات و نجاحات جديدة ❤️. I turned 23 on July 10th!! Twenty two has been a special year for me, and I was blessed with many lifetime memories. While I was 22, I got the honor of being Miss Lebanon 👑🇱🇧 and representing my country in Miss World. In this past year, I have also received my Masters degree 👩🏻‍🎓. Thanks to everyone who made this possible, I look forward to achieving new goals in this upcoming year!❤ #MissLebanon #PerlaHelou #MissLebanon2017 . 📸 : @david_abdallah 👗 : @georgeshobeika 💇🏻‍♀️ : @victorkeyrouz @alexidriss 💄 : @yvonnehatem

