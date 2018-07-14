هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

احتفلت ملكة جمال لبنان لعام 2018 بيرلا حلو بعيد ميلادها الـ 23 على طريقتها، فنشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام وأرفقتها بكلمات نابعة من القلب

وفي التفاصيل، فقد علّقت حلو على الصورة بالقول “من كم يوم صار عمري 23 سنة هالسنة الي مرقت كانت مميزة جداً، تُوجت فيها ملكة جمال لبنان وكان الي الشرف مثّل بلدي لبنان بالخارج

المصدر: lbcgroup.tv

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : ملكة جمال لبنان بيرلا حلو تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا ما كشفته عن عامها