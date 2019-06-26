هكذا تستيقظ هيفا وهبي يومياً من النوم!

عادت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لتطلّ على المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت قبل قليل صورة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت وهبي في الصورة التي طغى عليها اللونان الأسود والأبيض وهي تحاول إخفاء جزء من وجهها بقطعة من الفستان الذي كانت ترتديه، وعلّقت على الصورة :”كل يوم، أحب أن أستيقظ من النوم وأذكر نفسي بان اكون ممنونة لأبسط الأشياء”.

ويشار إلى ان وهبي كانت قد مرّت في الفترة الماضية بوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج وخرجت قبل أيام بصحة جيّدة لتعاود نشاطها الفني قريباً.