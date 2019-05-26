هكذا ردت لجين عمران على السخرية من احد صورها!

ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على الانتقادات الساخرة التي تعرضت لها بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام تتضمن إعلان لمسحوق تنظيف.

وكانت لجين عمران قد تعرضت لسخرية البعض بسبب ظهورها في الاعلان بسبب المبالغة في استخدام الفوتوشوب في الصورة بشكل شوه ملامح وجهها.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by لجين عمران 🇸🇦 (@lojain_omran) on May 23, 2019 at 1:35pm PDT

وبعد الضجة التي أثيرت بسبب بعض الإعلانات التي تقوم بالترويج لها من خلال صفحتها على تطبيق انستجرام، ردت لجين عمران على منتقديها بطريقة ذكية وبكلمات مقتضبة حيث نشرت منشوراً عبر صفحتها كتب عليه “هناك فئة من البشر إذا انجزت حاربوك واذا توقفت عايروك. هذه الفئة قمة سعادتهم ومتعتهم في انتقاد الاخرين” وعلقت عليه قائلة: “الله يبعدهم عن الجميع”.