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هكذا ردت لجين عمران على السخرية من احد صورها!

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لجين عمران

لجين عمران

ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على الانتقادات الساخرة التي تعرضت لها بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام تتضمن إعلان لمسحوق تنظيف.

وكانت لجين عمران قد تعرضت لسخرية البعض بسبب ظهورها في الاعلان بسبب المبالغة في استخدام الفوتوشوب في الصورة بشكل شوه ملامح وجهها.

 

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وبعد الضجة التي أثيرت بسبب بعض الإعلانات التي تقوم بالترويج لها من خلال صفحتها على تطبيق انستجرام، ردت  لجين عمران على منتقديها بطريقة ذكية وبكلمات مقتضبة حيث نشرت منشوراً عبر صفحتها كتب عليه “هناك فئة من البشر إذا انجزت حاربوك واذا توقفت عايروك. هذه الفئة قمة سعادتهم ومتعتهم في انتقاد الاخرين” وعلقت عليه قائلة: “الله يبعدهم عن الجميع”.

 

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