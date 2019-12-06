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هكذا علقت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على وفاة شعبان عبد الرحيم!

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chaabannnnn21

شعبان عبدالرحيم

نشرت السفارة الإسرائيلية في القاهرة “منشورا” على فيسبوك للتعليق على وفاة المغني الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، الذي حملت إحدى أشهر أغنياته عنوان “أنا بكره إسرائيل”.
وقالت في المنشور: تعرب سفارة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبدالرحيم (شعبولا).

وأضافت: على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقاً صاحب شعبية جارفة.. وداعاً شعبولا – وليرحمك الله”. يذكر أن شعبان عبدالرحيم، توفى الثلاثاء الماضي، في أحد المستشفيات في القاهرة، حيث تعرض إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى .

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