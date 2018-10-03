هكذا علقت بسمة بوسيل على خبر حملها بالشهر الثامن!

علقت بسمة بوسيل لأول مرة على الأخبار المتداولة حول حملها في طفل ثالث من زوجها تامر حسني واستعدادها للإنجاب خلال شهر.

ولفتت التقارير المنتشرة إلى أن النجمة المغربية المعتزلة التي تحولت لتصميم الأزياء، حامل في شهرها الثامن وستتوجه قريباً إلى أمريكا لعملية الوضع، وأن مولودها الثالث سيكون ذكراً وستُطلق عليه اسم أحمد، غير أنها نشرت بعض الصور عبر حسابها على “انستقرام”، وظهرت فيها بملامحها المعتادة بدون انتفاخات حمل.

وبسؤال صريح من بعض متابعيها حول حقيقة حملها، ردت بعبارة واضحة “كل الكل هذه الأخبار غير صحيحة”.

وذكر مقربون من النجمة المغربية أن مصدر الشائعة إحدى الفتيات المتابعات لها عبر مواقع التواصل، وأن عشاق بسمة بوسيل صدقوا ما كتبته هذه الفتاة، وأعادوا نشره بكثافة على مدى الساعات الماضية.