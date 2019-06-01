هل أجرت حليمة بولند عملية تجميل لأنفها؟

نفت الإعلامية ​حليمة بولند​ خبر إجراء عملية تجميل لأنفها، معللة عدم قيامها بذلك لخوفها من التشوّه في حال فشل العملية.

وقالت حليمة في احدى المقابلات التلفزيونية: “رح أقول شي رح تنصدمون، الناس كلها متوقعة أني مسوية خشمي (أنفي) للأمانة كلشي أسويه هو كونتور، على اليمين واليسار، حاسة خشمي كبير، ودي أصغره وعاملة تجميل، بس أخاف لأن هو في منتصف الوجه، وأي غلطة تشوهه”.

وفاجئت حليمة بولند الجمهور ايضا باعترافها بإجراء عملية تجميل لـ غمازة في وجهها، ادّت الى تشوهها قليلا، الا انها مع ذلك لم تندم على حدّ قولها.