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هل أجرت زينة عملية تجميل لأنفها؟

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zeina reda r1

تردد العديد من الأخبار مؤخرا مفادها ان الممثلة المصرية زينة أجرت عملية تجميل لأنفها، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا، فقد قال بعض المتابعين ان ملامح زينة تغيرت، وذلك بعد انتشار صورا لها من جلسة تصوير اجرتها مؤخرا.
وبعد معرفة زينة بهذه الأخبار، قررت الخروج عن صمتها والتعليق على هذا الأمر، نافية كل ما قيل حول خضوعها لعملية تجميلية لأنفها، واصفة هذه الأخبار بالعاربة عن الصحة.
على صعيد آخر تدرس زينة دخول مجال الغناء قريبًا، وذلك بعد فترة طويلة من التفكير، وعلمنا أنها قامت مؤخرا بتسجيل أغنية، تعاونت فيها مع فريق “المدفعية” الشعبي، الا انها لم تقرر مصير الأغنية إن كانت مجرد تجربة أم ستطرحها قريبا.

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