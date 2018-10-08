هل أصالة اول من استمع إلى ألبوم شيرين عبد الوهاب!

نشرت الفنانة أصالة رسالة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام توجهت فيها إلى زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، كاشفة أنها اول من استمع إلى ألبوم الأخيرة قبل طرحه بـ 48 ساعة



أصالة نشرت صورة البوستر الرسمي لألبوم شيرين عبد الوهاب “نساي” وأرفقت الصورة بمقطع قالت فيه: من حظّي كنت أوّل واحدة سمعت ألبومِك ، لكون أكتر واحدة بانتظاره #شيرين_عبدالوهاب #أصالة.

يُذكر أنّ شيرين عبد الوهاب قررت طرح الألبوم رسميًّا يوم 8 تشرين أول، وهو تاريخ عيد ميلادها أيضّا. وسيتضمن الألبوم 12 أغنية.