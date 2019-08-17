هل احرجت دوللي شاهين مدير أعمالها السابق.. ما علاقة صورها الجريئة؟

أثارت الفنانة دوللي شاهين جدلاً كبيراً من خلال حسابها على موقع “إنستغرام” بعدما نشرت صورة جريئة لها يظهر في خلفيتها مدير أعمالها السابق صلاح شعبان، والذي سبق وأكد أنه ترك العمل معها ولم يعد مدير أعمالها، وأكّد أنه غير مسؤول عن صورها الجريئة التي تنشرها من خلال حساباتها على الـ”سوشيال ميديا”.

البعض فسّر نشر دوللي شاهين لصورتها مع صلاح شعبان بأنها طريقة للإعلان عن عودة العمل بينهما، ولكن البعض الآخر أكد أنها تحاول استفزازه بالتأكيد أنه كان متواجداً بجلسة التصوير التي خضعت لها والتي يرى أنها جريئة بل نفى علاقته بها إذ نجحت في إحراجه بنشر هذه الصورة.

يُذكر أن دوللي عانت طوال الفترة الماضية من آلام شديدة في معدتها ونشرت أكثر من صورة لها وهي على الفراش، مؤكدة أنها لا تستطع الحركة من شدة التعب.