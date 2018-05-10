هل استقبلت أصالة وابنتها شام ضيوفهما بملابس النوم؟

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية ​أصالة​ نصري ، صوراً لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها بصحبة عائلتها خلال أمسية جمعتهم بمجموعة من أصدقائهم داخل منزلهم.

لكن الموضوع طالته الانتقادات الواسعة بسبب اختيار أصالة إطلالة تشبه البيجاما خلال استقبال ضيوفها، كما أنها لمت شعرها إلى الخلف ولم تضع أي مساحيق تجميل على وجهها.

الجدير ذكره ان اصالة كانت قد طرحت مؤخرا اغنية “افصل”، التي دعت من خلالها متابعيها الى التحلّي بالتفاؤل والايجابية، وهي من كلمات امير طعيمة، تولّى تلحينها ايهاب عبد الواحد، توزيع أحمد ابراهيم، وميكس وماستر محمد صقر.