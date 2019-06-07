هل انفصل وائل كفوري عن زوجته رسمياً؟!

نشرت الاعلامية ريما نجيم عبر صفحة برنامجها الرسمية “يا ريما” على “تويتر” صورة للفنان وائل كفوري، وأرفقتها بتعليق: “ريما نجيم تعلن طلاق وائل كفوري رسمياً…”.
#ريما_نجيم تعلن طلاق #وائل_كفوري رسمياً … pic.twitter.com/9ugqP3T8e7
— Ya Rima (@RimaNjeimShow) June 7, 2019
ونجح كفوري في المحافظة على خصوصة حياته الزوجية وتركها بعيدة عن التداول الاعلامي، لكن تردّدت شائعات منذ مدّة عن انفصاله عن زوجته انجيلا بشارة بسبب الخلافات، لكنّه لم يؤكد الخبر أو ينفيه.
اشارة الى أن لكفوري وزوجته طفلتان: الأولى ميشيل وولدت في أيلول 2011، والثانية ميلانا، وولدت في العام 2016.