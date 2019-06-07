هل انفصل وائل كفوري عن زوجته رسمياً؟!

نشرت الاعلامية ريما نجيم عبر صفحة برنامجها الرسمية “يا ريما” على “تويتر” صورة للفنان وائل كفوري، وأرفقتها بتعليق: “ريما نجيم تعلن طلاق وائل كفوري رسمياً…”.

ونجح كفوري في المحافظة على خصوصة حياته الزوجية وتركها بعيدة عن التداول الاعلامي، لكن تردّدت شائعات منذ مدّة عن انفصاله عن زوجته انجيلا بشارة بسبب الخلافات، لكنّه لم يؤكد الخبر أو ينفيه.

اشارة الى أن لكفوري وزوجته طفلتان: الأولى ميشيل وولدت في أيلول 2011، والثانية ميلانا، وولدت في العام 2016.