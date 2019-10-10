هل تتذكرون نينا وريدا بطرس.. شاهدوا كيف أصبحتا بعد غياب طويل؟

شاركت الفنانة المعتزلة نينا بطرس جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة جديدة جمعتها بشقيقتها الفنانة المعتزلة أيضاً ريدا بطرس في احدى المناسبات، علماً أنها تنشر صورها في فترات متباعدة جداً.



وظهرت نينا وريدا بلوك مختلف عبر خاصية “ستوري” على “انستغرام”، وبعض التغير بملامحهما، من دون ان تظهر علامات الكبر عليهما، ما اثار إعجاب الرواد، لا سيما أنهما كانتا تغنيان بشكل رائع أظهر حفاظهما على موهبتهما.



وشكلت نينا مع شقيقتها أوّل ثنائي نسائي في الوطن العربي، قبل ان تبتعدا عن الفن وعالم الأضواء منذ سنوات طويلة، في سبيل الالتزام أكثر بحياتيهما الأسرية والاهتمام بعائلتيهما.



واعتزلت نينا الغناء للزواج من الدكتور زياد الحايك في الولايات المتحدة الأميركية، وأنجبا ثلاثة أولاد، هم ريدا وناجي وجوليانو.



وتزوجت ريدا من المهندس جورج خوري، ويقيمان أيضاً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث انجبا توماس، جيا، ونينا التي اصدرت لها والدتها اغنية بمناسبة مولدها.



وصدرت مجموعتهما الغنائية الأولى بعنوان “ليالينا” في عام 1995، قبل البوم “بأمارة ايه” في عام 1996، و”منعاتب يا أسمر” في عام 1998.