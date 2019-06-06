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هل تخلع امل حجازي الحجاب وتعود للفن ان عُرض عليها 3 ملايين دولار.. شاهد جوابها!

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أمل حجازي

حلت الفنانة اللبنانية امل حجازي ضيفة على الاعلامية الاردنية علا الفارس في اولى حلقات برنامجها الجديد “مع او ضد” المذاع على قناة “بي ان دراما” في حلقة حملت عنوان “الحجاب والشهرة”.

ووجهت علا الفارس سؤالا الى الفنانة امل حجازي عن ردة فعلها ان عُرض عليها مبلغ كبير من المال، كـ 3 ملايين دولار، مقابل ان تعود الى الفن وتخلع حجابها.

وجاوبت امل حجازي انها خرجت من المجال الفني ولم يكن هدفها مادي في اي يوم من حياتها واضافت “لو بحطولي كنوز الدنيا كلها وفوقهم اي شيء ممكن تتخيليه بالحياة على ان ان اتخلى عن القناعة التي انا فيها والفرحة التي اجت على قلبي”.

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