أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة عربية شهيرة، حيث كانت طفلة وتبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة السورية “قمر خلف” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس الملامح، خاصةً وجهها المستدير وعينيها الواسعتين الخضراوتين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة السورية ” قمر خلف “

في سياقٍ آخر، أبدى عدد كبير من الجمهور اعجابهم بجلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها الفنانة السورية قمر خلف وهو ما ظهر من خلال صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“،أما أكثر ما أثار اهتمام متابعيها فهو نحافتها التي بدت واضحة جداً حيث تساءل هؤلاء عن السبب مشيرين إلى أنها تغيرت وأصبحت أكثر جمالاً.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك قمر خلف في المارثون الرمضانى القادم 2021، من خلال “مسلسل صقار” الذي يشاركها بطولته مجموعة من أبرز النجوم العرب بينهم رشيد عسّاف، جولييت عوّاد، نور علي، خالد نجم، محمد المجالي، عمر حلمي، لونا بشارة، روعة ياسين، رنا العظم، برآء الزعيم، ميرنا شلفون، تولاي هارون، فيلدا سمور، ديانا رحمة، ديما الحايك، تظلي الرواس وفاروق جمعات، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث “مسلسل صقار” الملحمي في البادية بكل تفاصيلها الأصيلة بما تتطلبه من ديكورات واكسسوارات ضخمة ودقيقة تحافظ على الأمانة الدرامية للبيئة المعالَجة، كحاضن لأحداث متصاعدة تتركز فيها ضمن قالب من الإثارة، صراعات العشق المستحيل والشرف والغيرة والغدر والإنتقام والمؤامرات في سبيل السلطة والدسائس في سبيل القلب.