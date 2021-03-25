أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة فنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة اليمنية “بلقيس” التى شاركت متابعيها بصورة من طفولتها، ثم علقت عليها قائلة: “فدوة الوجه النتفة، اللي هي أنا طبعا “.وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، فأعرب محبوها عن اعجابهم بالصورة والملامح الطفولية البرية التي كانت تتمتع بها فنانتهم على الرغم من ان الصورة بالأبيض والأسود .

صورة نادرة من طفولة الفنانة اليمنية ” بلقيس “

في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ فتحي صورا لها على صفحتها الرسمية بـ إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد اطلالتها بأحد البرامج التلفزيونية الذي ظهرت به مؤخرًا، واختارت بلقيس أن تكون إطلالتها Stylish وعصرية في الوقت نفسه،

فارتدت توب براقة مطرزة بالـ Paillettes الملونة على قماش أزرق من الساتان، مع بنطلون أبيض من توقيع دار المصمم اللبناني باسيل سودا، وهنا كنا نفضل لو كان لونه بيج أو أزرق سماوي. ومن ناحية الشعر، تفوقت بلقيس على الفنانة العالمية ​أريانا غراندي​ المعروفة بهذه التسريحة، اذ لاقت على الفنانة اليمنية بشكل كبير، والمكياج كان موفقاً، وجعل ملامح وجه بلقيس تظهر أجمل.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن بلقيس فتحي طرحت مؤخرا أغنية “حالة جديدة”، من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروح ومن إخراج حسام الحسيني.

بلقيس فتحي، هي مغنية ومطربة إماراتية من أصل يمني، يمنية ولدت في الإمارات عام 1988م،عاشت معظم طفولتها فيها تحديدا الشارقة من ثم انتقلت للعيش في أبو ظبي مع والدتها والأخوة. والدها هو الموسيقار أحمد فتحي الذي توجه في صغرها لمصر من أجل الحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في العوف على العود.