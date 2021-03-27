أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “سيمون” التى شاركت متابعيها بصورة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بالصورة والملامح الطفولية البرية التي كانت تتمتع بها فنانتهم على الرغم من ان الصورة بالأبيض والأسود .

فى سياقٍ آخر، نشرت الفنانة المصرية سيمون صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت سيمون فى تلك الصورة بإطلالة ملفتة و جذابة بفستان باللون الأسود. وتفاعل متابعيها ومحبيها مع تلك الصورة بشكلٍ كبير.

وعلي الصعيد الفنى، كانت الفنانة سيمون قد طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” أغنيتها الجديدة “اسهر بقى لوحدك”، والتي سجلتها منذ أيام قليلة، “اسهر بقى لوحدك” كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية: “اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندي.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهري وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى”.

تعد سيمون واحدة من أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: “مش نظرة وابتسامة”، “ساعتي مش مظبوطة”، “بتكلم جد”.