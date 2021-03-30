أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة سورية شهيرة، حيث كانت طفلة وتبلغ من العمر 6 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “قمر خلف” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وروّاد مواقع التواصل، وبعض الحسابات الفنية النشطة المعنيّة بنشر أخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك قمر خلف في المارثون الرمضانى القادم 2021، من خلال “مسلسل صقار” الذي يشاركها بطولته مجموعة من أبرز النجوم العرب بينهم رشيد عسّاف، جولييت عوّاد، نور علي، خالد نجم، محمد المجالي، عمر حلمي، لونا بشارة، روعة ياسين، رنا العظم، برآء الزعيم، ميرنا شلفون، تولاي هارون، فيلدا سمور، ديانا رحمة، ديما الحايك، تظلي الرواس وفاروق جمعات، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث “مسلسل صقار” الملحمي في البادية بكل تفاصيلها الأصيلة بما تتطلبه من ديكورات واكسسوارات ضخمة ودقيقة تحافظ على الأمانة الدرامية للبيئة المعالَجة، كحاضن لأحداث متصاعدة تتركز فيها ضمن قالب من الإثارة، صراعات العشق المستحيل والشرف والغيرة والغدر والإنتقام والمؤامرات في سبيل السلطة والدسائس في سبيل القلب.

كما تشارك قمر خلف في الجزء الثانى من “مسلسل سوق الحرير” المقرر عرضه أيضًا خلال موسم رمضان 2021 أوضحت خلف أن العمق الذي طرأ على النص عموماً في الجزء الثاني سينعكس إيجاباً على شخصية خديجة التي تقدمها، وتضيف قمر: “ستشهد خديجة تحوّلاً في شخصيتها، إذ ستمرّ بحالة من التعب نتيجةً لكل ما واجهته من ظروف استثنائية أبرزها قصة الإنجاب إضافةً إلى حبّها لـ عمران الذي يدفعها للبقاء في المنزل إلى جانب الزوجات الأخريات.