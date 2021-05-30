تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة مع جدتها، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 8 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “هالة صدقي” التي نشرت صورة لها من طفولتها، وأستطاعت بتلك الصورة أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية ” هالة صدقي “

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من ناحية أخرى، شهدت أزمة الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي تطورات جديدة، حيث أرسل لها الأخير تحذيرًا الأربعاء الماضي بـ ” الدخول في الطاعة ” على يد مُحضر.

وجاء في نص الإنذار : ” الطالب المنذر زوج المنذر إليها بموجب وثيقة عقد زواج شرعي مؤرخة في 28/11/2007 تزوج الطالب المنذر من المعلن إليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ” .

كما وتابع: ” وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين سامو سامح سامي مواليد 7/3/2009. مريم سامح سامي مواليد 7/3/2009 ولا تزال في عصمته شرعا وقانونا ”؛

لذلك اعترف سامح سامي بإبنيه، رغم أنه طلب في وقت سابق من هالة صدقي إجراء تحليل الحمض النووي للتأكد من النسب الصحيحة لأطفاله.

يأتي الإجراء من زوج الفنانة هالة صدقي، بعد أن أخبرها عن طلاقها. في بث مباشر عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أبريل الماضي.

فقال سامح سامي: ” بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله .. متلزمنيش تكوني زوجتي. وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق ” .

وعلّقت الفنانة هالة صدقي على هذا الأمر مشيرة إلى أن زوجها يبحث عن الشهرة. وأنه لا يوجد طلاق بهذا الشكل في الديانة المسيحية

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