أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “علا رامي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس الملامح الوجه الناعمة.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” علا رامي “

وعلي الصعيد الفني، تشارك الفنانة علا رامي في أحدث أدوارها بـ “مسلسل وادي الجن“، ومن الاسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، مع ظهور خاص للفنانة بشرى.

وتدور أحداث مسلسل وادي الجن حول مجموعة من الأصدقاء قرورا الخروج في رحلة إلى الصحراء، لكنهم يبتعدون عن الفوج الخاص بهم ويدخلون إلى وادي الجن فتحدث لهم أشياء غريبة، ويحاولون الفرار منها دون خسائر، مع استخدام المؤثرات البصرية التي قدمها المسلسل متقنة، وهو ما أثار إعجاب المشاهدين.

المسلسل من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وهو من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينتيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داود وحسن مالك؛ ويتولى الإخراج الفني والديكور هند حيدر، مع مدير التصوير أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف. بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر Trend VFX تريند في إف أكس.