أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “زينة” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس ملامح الوجه، خاصةً شكل الشفاه والعينين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” زينة ” مع والدتها

في سياق آخر، أحيت الفنانة زينة الذكرى الثانية عشرة على وفاة والدها، التي توافق اليوم 14 مارس، إذ رحل عن عالمنا عام 2009. ونشرت زينة صورة لوالدها، معلقة “ألف رحمة ونور عليك يا ابويا، ارجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة”. وتابعت “أغلى ماشافت عيني وحب حياتي ونور قلبي وعقلي ابويا حبيبي الغالي في يوم الجمعة 14 مارس 2009، يوم ماتت فيه الفرحة في قلبي”.

وتفاعل معها النجم المغربي سعد لمجرد، والفنان أحمد السعدني وصابرين ومها الصغير ونادية الجندي وياسمين رئيس ودارين حداد ودينا فؤاد، وتقدموا جميعا بالمواساة لزينة والدعاء لوالدها.

يذكر أن زينة تحدثت عن والدها لأول مرة بنفس التوقيت من العام الماضي، ووجهت له رسالة عتاب رقيقة بعد رحيله، مؤكدة أنها طوال 12 عاما على غيابه، تكابد الموت يوميًا ولا تعرف طعم المتعة، وفتحت زينة الباب أمام تفاصيل عائلية تكشف سر غياب والدها عن الظهور برفقتها طوال سنوات عملها في الفن.

وعلى الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر ما قدمته زينة كان “مسلسل جمع سالم”، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبدالعزيز، وريم البارودي، محمد ‏شاهين، محمد علاء، رنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.