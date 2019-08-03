شاهدوا.. هل تعاني سوسن بدر من مشاكل في السير؟

كشف عزاء والدة الفنانة المصرية هالة صدقي، والتي رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة عن مرور سوسن بدر بمشكلة في المشي بشكل طبيعي، إذ حرصت على التواجد بالعزاء ولكنها استعانت بصديقة لها لمساعدتها على المشي، حيث يبدو أنها تعاني من ألم شديد في الركبة .



عزاء والدة هالة صدقي حضره عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين ويسرا وعبير صبري وسميحة أيوب وفيفي عبده وأقيم بأحد الكنائس بالقاهرة.



يذكر أن الموت فجع الوسط الفني في مصر أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ توفي النجم فاروق الفيشاوي، كما توفيت والدة النجمة يسرا.