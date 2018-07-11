هل تعتزل دنيا بطمة الفن بسبب ابنتها؟‎

كشفت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن انه من الامكان ان تعتزل الفن نهائيا في حال طلب ابنتها منها هذا الأمر، الا انها لا تتوقّع ان تطلب منها هذا، اذ انها قدمت لابنتها ما تريد ولن تحجز حريتها او تمنعها عن فعل ايّ شيء تحبّه

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

الجدير ذكره ان الفنانة دنيا بطمة اشتهرت من خلال برنامج المواهب اراب ايدول” وكان آخر اعمالها الفنية اغنية تحمل عنوان “علمتني” وهي من كلمات أحمد صبري وألحان سعيد الإمام وتوزيع خليفة وزياد زيمان، وصورتها على طريقة الفيديو كليب

المصدر: elfann.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

layalina.com : هل تعتزل دنيا بطمة الفن في حال طالبتها ابنتها بالاعتزال؟