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هل تعود أصالة وكندة علوش إلى سوريا؟

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assala kinda alloush

أعادت الفنانة السورية ​أصالة​ نشر تغريدة كتبها احد المتابعين قال فيها:”تخيلو يجي يوم أصالة و​كندة علوش​ يغردوا كاتبين: “We are coming to Syria”، اديش حلوة هل الجملة”، وأرفقتها بتعليق أعربت فيه عن سعادتها لو حدث هذا الأمر قائلةً:”يا ريت يجي هاليوم”.
وأثار تصرفها هذا تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين والكثير من التعليقات التي تمنت حدوث ذلك.
يشار إلى ان أصالة كانت طرحت مؤخراً أغنية بعنوان اغنية “ما اسامح” من كلمات محمد سرحان وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد.
وتأتي هذه الأغنية بعد طرحها ألبومها الجديد “في قربك” والذي تضمن 10 أغنيات وهي “نكتة بايخة”، “مبقاش سر”، “حاجة متخصكش”، “جداً جداً”، “جابوا سيرته”، “يوم يومين”، “سابوك”، “حيطة سد”، “حالة كركبة”، و”في قربك”، وقد حققت الأغاني منذ طرحها نسب مشاهدة عالية على يوتيوب.

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