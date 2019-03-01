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هل تقبل أنغام بأن تبقى الزوجة الثانية لـ أحمد إبراهيم بعد أن رفض أن يطلق زوجته الأولى؟

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angham ahmad ibrahim

لاتزال قضية زواج الفنانة المصرية أنغام من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم تتفاعل وتشغل الكثيرين، وبات من المعروف أن إبراهيم يواجه العديد من المشاكل مع زوجته الأولى ياسمين عيسى والتي لاتزال على ذمته.

وبعد الحديث عن تقديم عيسى دعوى طلاق ضدّ إبراهيم، وأن زواج أنغام منه جاء بعد وعده لها بأنه سيطلق زوجته الأولى، إلا أنه أُشير مؤخراً إلى أن إبراهيم يرفض الانفصال عن عيسى بشكل رسمي، وأنها تتمسك بالدعوى القضائية التي تطالب فيها بالطلاق.

ويبدو أن موقف إبراهيم لن يعجب أنغام، ووفقًا لتوقعات الكثير من متابعيها، أنغام لن تقبل بأن تكون زوجة ثانية وستصر على إنفصال زوجها عن زوجته الأولى، متوقعين أن يسود هذه العلاقة التوتر بعد فترة قصيرة.

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