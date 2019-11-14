هل تقرر أصالة الإستقرار في السعودية مع عائلتها؟

إنتشر في الأيام الاخيرة أخبار عن أن الفنانة السورية ​أصالة​ تفكر بالإستقرار في المملكة العربية ​السعودية​ في الوقت الحالي مع عائلتها، بعد أن شعرت بأنها محبوبة كثيرا هناك من قبل العائلات الملكية، إضافة الى أنها أصبحت تمتلك صداقات عديدة، كما تود الإبتعاد عن الأجواء المشحونة التي كانت تعيشها مع زوجها المخرج طارق العريان.

لكن بعض المصادر أكدت أن هذه الاخبار المنتشرة لا صحة لها، وأشارت إلى أن تردد أصالة إلى المملكة بين الحين والآخر، لا يعني أنها تُخطط للعيش فيها.