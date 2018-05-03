هل تكون sbc وجهة عمرو أديب المقبلة؟

قبل أيام أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب أنه سيغادر قناة ” أون ” التي يقدم بها برنامجه الشهير ” كل يوم ” اعتباراً من 15 مايو الجاري.

وربط مختصون ومغردون بين مغادرة عمرو أديب وإطلاق قناة sbc بحلتها الجديدة، في إشارة إلى قرب انتقال الإعلامي المصري إلى القناة السعودية.

ولم يصدر عن عمرو أديب أو أي جهة مصرية أو سعودية أي إشارة عن انتقاله إلى قناة sbc السعودية إلا أن الأمر ليس مستبعدًا بحسب بعض المختصين.

وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كشفت أمس عن خطتها البرامجية الجديدة، التي تطلقها مع غرة شهر رمضان المبارك، عبر القناة السعودية وقناة sbc الجديدة.

وتقدم الهيئة من خلال الخطة الجديدة برامج هادفة تتناسب وتقاليد العائلة السعودية وقيمها، وتواكب روح التطوير والتجديد التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 على الساحة الثقافية والسياحية والترفيهية.

وتعرض قناة sbc التي تنطلق غرة شهر رمضان المبارك، باقة واسعة من البرامج والمسلسلات المحلية والعربية؛ الجديدة والحصرية، تمثل قفزةً نوعيةً في عالم الفن والإبداع السعودي.

ولفتت الهيئة إلى أن برامج شهر رمضان المبارك تستقطب نخبةً من نجوم المجتمع السعودي، وتضم دعاة وعلماء ومثقفين وفنانين ورجال أعمال ومهنيين، من خلال برامج حصرية، بلغت 12 برنامجًا من أصل 16.