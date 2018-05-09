هل تم الاستغناء عن صوت فضل شاكر!.. شركة الإنتاج توضح

تم الاستغناء عن صوت الفنان ​فضل شاكر​ في المسلسل المصري “لدينا أقوال أخرى”، ها هي شركة الإنتاج الخاصة بالعمل تصدر بيانا حول هذا الموضوع، على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاء في البيان التالي:

“احترامًا للشعب اللبناني.. العدل غروب تقرر طرح مقدمة مسلسل لدينا أقوال أخرى بدون فضل شاكر.

تعلن شركة العدل جروب شديد احترامها وتقديرها للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظرًا للعلاقات الفنية و التاريخية بين مصر ولبنان والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته مازالت قائمة وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما حدث مع الفنانة ​نوال الزغبي​ السنة الماضية.

فلما علمنا أن مشكلته لم تحل و هناك علامات استفهام حول موقفه القانوني و نظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها فإننا احتراماً لمشاعر الاخوة في لبنان قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر و لن يكون موجودا على تتر مسلسل يسرا.

نحن نكن ونحترم كل المشاعر وليس في نيتنا إلا الفن والانتصار له … وهذا ما هو معروف عن ( العدل جروب ) طوال مشوارها الفني”.