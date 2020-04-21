نفت الفنانة سما المصري ان يكون لها اي حساب على “تيك توك” وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات منافية اللاداب على هذا التطبيق.

ونشرت سما المصري تدوينة عبر حسابها على انستغرام وجهت فيها الشتائم لمطلقي الاتهامات ضدها دون ان تنفي ان تكون الفيديوهات لها قائلة أن ” روحوا شوفوا مين مستغفلكوا واسالوه جايب الفيديوهات دي منين وبينزلها علي اساس انها بتاعتي دلوقتي ولايف كمان ع التيك توك”.

وتابعت سما المصري: ” القانون بيحاسب علي النشر وليس التصوير” وتابعت “هو التعليم المجاني اللي عمل فيكوا كده مع اني تعليم مجاني برضو بس واعيه عنكم وكمام في عقل ياشويه عرر مش هنظيط في الظيطه وخلاص….تموتوا انتوا وتشمتوا فيا.”.

يذكر ان نفي سما المصري يأتي في الوقت الذي تنشغل فيه وسائل الاعلام في مصر بقضية القبض على الشابة حنين حسام على خلفية ظهورها في فيديو تطلب من متابعيها وخاصة الفيتات عمل فيديو “لايف” على تطبيق “لايكي” مقابل أموال كثيرة،