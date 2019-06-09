هل تُسافر هيفاء وهبي لمتابعة علاجها خارج لبنان؟

لا يزال الغموض يلف طبيعة الوعكة الصجية التي اصابت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وفي المعلومات المتداولة، فإن هناء شقيقة هيفاء لا تعطي اي اجابات صريحة حول طبيعة مرضها وتكتفي بالقول “الحمد لله، الوضع أحسن أو هي في تحسّن مستمر”.

من ناحية أخرى، كشفت موقع “نواعم” أن والدة هيفاء تلازمها في هذه الأوقات وكذلك أختها هناء، فيما لم تحضر رولا يموت إلى المستشفى وأن مجموعة قليلة جداً من الأصدقاء المقرّبين لا يتجاوزون الخمسة هم من يعلمون بحقيقة وضع هيفاء وهبي الصحي.

لى ذلك، عُلم أن أحد أصدقاء هيفا المقرّبين يعمل على مراسلة الأطباء خارج لبنان، ومن المتوقّع إن وافقت هيفا وهبي على ذلك، نقلها إلى إحدى العواصم الأوروبية، في وقت تؤكّد مصادر طبّية في بيروت أن العلاجات في لبنان هي نفسها في أوروبا.