هل حاولت ديانا كرزون تقليد رانيا يوسف بهذا الفستان الجريء؟.. فيديو

أتهم ناشطون الفنانة الأردنية ديانا كرزون بمحاولة تقليد الفنانة المصرية رانيا يوسف بارتدائها فستان مثير تحول الى حديث الإعلام العربي و العالمي.

فقد أثارت ديانا كرزون ضجة واسعة بظهورها في فستان جريء بمهرجان جرش، بدا وكأنه يكشف ملامح جسدها بشكل مثير وواضح.

غير أن الفستان في الحقيقة ليس شفافًا رغم أنه يوحي بذلك، وقالت كرزون لموقع فوشيا إنه من تصميم بدور الحبيب.



وانتقد الأردنيون ظهور الفنانة بهذا الشكل، معتبرين أن المجتمع الأردني مجتمع محافظ، واستهجنوا قرار إدارة مهرجان جرش بالسماح للفنانة بالخروج للجمهور بهذا الشكل، واعتبروا ظهورها بهذا الشكل المثير إهانة للأردن وليس للمهرجان الثقافي فقط.

وشبه النشطاء فستان كرزون بفستان رانيا يوسف والضجة التي أثارتها هي الأخرى في ذلك الوقت، ولكن وبحسب وصفهم جاء فستان الفنانة الأردنية ببطانة أثقل قليلًا من رانيا يوسف، ولكنه أظهر مفاتن جسمها بشكل واضح.