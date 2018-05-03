هل خضعت إلهام شاهين لعمليات تجميل؟

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة ظهرت فيها إلهام بملامح نقية جدا، ووضعت ماكياج ثقيل، وبدت أصغر سنا من خلال عدسات لاصقة ووجه مشدود، مما جعل البعض يتساءل إن كانت إلهام خضعت لعملية تجميل.

إلهام شاهين رفضت مؤخرا ما قالته الصحفية الكويتية فجر السعيد بشأن الفنانة نجلاء فتحي وكل جيلها، وقالت إلهام إن الجمال جمال الروح، وأن الفنان ليس مطالب أن يقوم بعمليات تجميل، وأن السن مفروض على الجميع.

إلهام مازالت تتمتع بقدر كبير من الجمال رغم تقدمها في العمر، فهل ستحاول ألا تكون ضحية للانتقادات مثل صديقتها، وهل اجرت عمليات تجميل كما توقع محبيها؟.