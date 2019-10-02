هل خضعت حلا شيحة لعملية تجميل ثانية؟

عادت الفنانة حلا شيحة من جديد لفتح خاصية التعليقات، وقررت الرد على متابعيها بعد نشر صور لها عبر حسابها على “إنستغرام” بمكياج كامل كشف عن جمالها، ولكنها فوجئت بتساؤلات من أكثر من متابعة حول حقيقة اجراءها لفيلر الشفاه.

حلا شيحة لم تتعامل مع هذه التعليقات بتجاهل أو غضب، بل قررت الرد بكل صراحة عليها، وعلقت قائلة: “لا خالص والله مش عاملة.. ده ميكاب بس”.

حلا شيحة اعترفت منذ أيام قليلة في لقاء تلفزيوني أنها أجرت عملية تجميل بأنفها، موضحة أنها لم تكن تشعر بالرضا الكامل عنه منذ سنوات، الأمر الذي دفعها لإتخاذ هذه الخطوة.

وكانت حلا شيحة من أبرز النجمات اللاتي تألقن في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث نالت إطلالاتها على السجادة الحمراء إعجاب متابعيها.