هل خطبت ابتسام تسكت للمطرب سعد المجرد؟ فن

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ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا عن ارتباط الفنانة المغربية ابتسام تسكت بعلاقة خطوبة بمواطنها الفنان سعد المجرد.

الفنانة المغربية خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وهدفها جذب الجمهور.

وشددت، في تصريحات صحفية، على أن علاقتها بسعد جيدة في حدود الأخوية، وأنها تكن له الأحترام والتقدير، وهو يبادلها نفس الشعور.

يذكر أن سعد المجرد متواجد حاليا في فرنسا تحت الإقامة الجبرية، وذلك لحين انتهاء قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.