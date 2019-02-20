الصفحة الرئيسية فن هل روان بن حسين حامل بدون زواج؟!

هل روان بن حسين حامل بدون زواج؟!

بواسطة -
0 669
Rawan Bin Hussain 11

هل روان بن حسين حامل بدون زواج؟!

نشرت الفاشنيستا روان بن حسين صورة جديدة، عبر السوشيال ميديا، وعلقت عليها قائلة: (كثير زعلت اني ماقدرت احضر العديد من العروض امس واليوم في خلال اسبوع لندن للموضه لأني أخذت برد، استانست وايد في هذا الموسم ومتحمسه للموسم الجاي).

اثارت روان استغراب عدد كبير من المتابعين، بسبب ظهورها بوزن زائد، وبروز بطنها بشكل واضح وكأنها حامل في الأشهر الأولى.

قد تكون روان اساءت اختيار الفستان الذي جعلها تبدو أسمن مما هي عليه، بسبب تصميمه الفضفاض، والأكيد أنها ليست حاملاً لأنها لم تتزوج حتى الآن، وانفصلت مؤخراً عن خطيبها الذي خانها مع فتاة أخرى.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.