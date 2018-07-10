هل ستعود منى زكي لتحضير مسلسل إيزيس بعد فيلم “3 شهور”؟

يُعتبَر مسلسل “إيزيس” من أوّل الأعمال الدرامية التي تمّ الإعلان عن خروجها من الموسم الرمضاني لعام 2018 بعدما تمّ تأجيل تصويره وعرضه، فهل سيبدأ التحضير له للموسم القادم؟! بدأت التعاقدات الفنية بشكل مُبكرٍ من أجل التحضير للموسم الرمضاني لعام 2019 إلا أنّه ما زال هناك تكتماً حول مصير مسلسل إيزيس، بطولة الممثلة المصرية منى زكي حيث أنّ منى منهمكة راهناً بتصوير فيلم ” 3 شهور” في ظل كافة العوائق التي تعرّض لها ومن المفترض الإنتهاء من تصويره في غضون أقل من خمسين يوم، وهذا ما يعني أنّ لديها مُتَّسَعاً من الوقت لتصوير مسلسل إيزيس في حال قُرِّر عرضه في الموسم الرمضاني

لكن لم يتم الإعلان لغاية اليوم عما لو كان هناك خطوة جدية خلال الأيام القادمة من أجل إستعادة التحضيرات لهذا المسلسل الذي تؤلّفه مريم نعوم، يُخرجه محمد ياسين وهو من إنتاج تامر مرسي

المصدر: aghaniaghani.com

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