شاهد.. هل ستغني شيرين عبد الوهاب شارة مسلسل “ليالي اوجيني”؟

مفاوضات اللحظات الأخيرة تجريها الشركة المنتجة لمسلسل ” ​ليالي أوجينا​ ” الذي يقوم ببطولته الممثل ظافر العابدين والممثلة أمينة خليل مع الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ لغناء شارة المسلسل.

وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن الإتفاق وإن كان سيتم فعلاً خاصةً وأنه يأتي في الفترة الصعبة والحزينة التي ماتزال تعيشها عبد الوهاب بسبب وفاة والدها.

وهذا ليس التعاون الأول بين عبد الوهاب وظافر العابدين، حيث كانت أدت شارة مسلسله في رمضان الماضي “حلاوة الدنيا” والذي جمعه بالممثلة هند صبري.

والمسلسل سيناريو وحوار إنجى القاسم، وسما عبد الخالق، إخراج هانى خليفة، بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وانتصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وكارمن بصيبص وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عز العرب، ويعد المسلسل اللقاء الأول بين ظافر وأمينة خليل فى الدراما التليفزيونية.