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هل سخرت ريهام سعيد من إنجي وجدان بعد قضية السمنة.. وما قصة “تلاتة في بعض”؟

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reham saeed angy wejdan

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للإعلامية المصرية ريهام سعيد.

وتطرقت فيه إلى تعليق سابق للممثلة إنجي وجدان على انتقادها القاسي للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وذكرت ريهام الاسم الأول للفنانة مشيرة إلى انها لا تتذكر اسم شهرتها. وتوجهت إليها بالقول إنها لا تتحدث عمن يبلغون وزنها.

ودعتها إلى عدم التدخل في شؤونها معربة عن استغرابها قبول النجمة الظهور في شريط دعائي لأحد مسلسلاتها فيما يقوم أحدهم بالسخرية من سمنتها.

وتابعت إن الشخص الساخر يقول إنه لا يمكن الزواج من امرأة “تلاتة في بعض”. وسألتها عما إذا كانت تشعر بالفرح عندما يسخر الآخرون من شكلها.

ولفتت إلى أنها لا تتحدث عن مثيلاتها بل عن أولئك الذين تهدد السمنة حياتهم والذين لا يمكنهم السير بسبب الوزن المفرط لكي يهتموا بأنفسهم. وتعرضت على إثر ذلك لموجة انتقادات لاذعة.

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