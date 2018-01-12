هل سيصبح ​ملحم زين​ ابا للمرة الرابعة!! فن

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ان ريّس الاغنية اللبنانية ​ملحم زين​ ينتظر مولودا جديدا حيث ان زوجته تهاني حامل بأشهرها الاولى.

وسيصبح ملحم ابا للمرة الرابعة.

وكانت قد أقيمت في صالة السفراء في كازينو لبنان، واحدة من أنجح حفلات رأس السنة لهذا العام، ضمت كل من الفنانة ​نوال الزغبي​ والفنان ​ملحم زين​ وعازف البيانو ​غي مانوكيان​.

ولاقى الحفل حضوراً جماهيرياً كبيرا، ضم عدداً كبيراً من المحبين ومتذوقي الفن، تفاعلوا جميعهم مع سهرة طالت حتى فجر يوم الإثنين.

وحقق الحفل نجاحاً باهراً من النواحي التنظيمية، والإدارية والترتيبية، وكان قد ضمّ الحضور عددا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية ولاسيما من العراق.