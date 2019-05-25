هل طردت إلهام الفضالة أبناء هيا الشعيبي من حفل ميلاد ابنتها؟.. شاهدوا الجدل بينهما

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عبر حسابها على “سناب شات”، مقطع فيديو قامت بتسجيله أثناء الاحتفال بيوم ميلاد ابنتها الصغرى.

وأظهرت في الحفل فخامة التحضيرات والمائدة الفاخرة التي أعدتها للمناسبة. وشوهدت في الفيديو الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وهي تقف إلى جانب البوفيه.

وتوجهت إليها الفضالة بالقول إنها ستطرد الصبية قاصدة بذلك أولاد الأخيرة وأولاد أقاربها.

وأضافت: “فتحت عليّ باب الحين الكل بيزعل. يا جماعة لا حد يزعل علي”، لافتة إلى أن أفراد اسرتها قد يشعرون بالانزعاج لأنها لم تسمح بحضورها أولادهم الصبيان غلى الحفل.

ويشار إلى أن الممثلة أثارت الجدل عبر المواقع بسبب الإطلالة التي اعتمدتها للمناسبة، إذ ظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تقف إلى جانب طفلتها أمام قالب الحلوى لأداء أغنيات العيد.

ولفتت الأنظار بتسريحتها الغريبة وتعرضت للانتقادات والسخرية حيث أعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم لذلك.