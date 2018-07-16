هل طلب فان ديزل 2 مليون دولار!.. تعرف على التفاصيل

بالرغم من تداول تقارير تؤكد ذلك لم يطلب نجم هوليوود ​فان ديزل​ 2 مليون دولار لنشر “البوستات” على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لفيلمه الجديد “Bloodshot”، وموقع “جوسيب كوب” أكد أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات وادعاءات كاذبة

وقد بدأت الشائعة بنشر العدد الأخير من مجلة “star” موضوعًا أن فان ديزل طلب أموالاً كثيرة لكي يشارك في الترويج للفيلم، الذي يبدأ إنتاجه في شهر أغسطس، وأكد مصدر للمجلة أن فان ديزل يتباهى بتمتعه بشعبية جارفة بشتى أنحاء العالم

المصدر: elfann.com

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youm7.com : هل طلب فان ديزل 2 مليون دولار من أجل الترويج لفيلمه على مواقع التواصل