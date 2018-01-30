هل عادت دوللي شاهين لطليقها باخوس علوان!!

علّقت الفنانة ​دوللي شاهين​ على الأخبار التي ترددت في الأونة الاخيرة، عن عودتها لطليقها المخرج ​باخوس علوان​، حيث نفت صحة هذه الأخبار مؤكدة أن هذه الشائعات تم إطلاقها بسبب طرحها فيديو كليب “لو ع الفراق”، والذي تعاونت فيه مع باخوس بعد إنفصالهما.

وقالت شاهين: “كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، فأنا لم أعد إلى باخوس وقصة حبنا إنتهت، لكن علاقتنا على مستوى العمل وعلى مستوى الصداقة مستمرة، فمن الممكن أن أكرر التعاون الفني مع باخوس، لكني لن أعود إليه كزوجة”.

يذكر أن شاهين أطلقت قبل أسبوعين كليب “لو ع الفراق”، من كلمات تامر حسين، ألحان أمير على، توزيع أحمد وجيه، ومن إخراج باخوس علوان.