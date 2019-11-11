هل كان بإمكان خطيبة هيثم أحمد زكي إنقاذه ولم تفعل؟.. شاهدوا أسرار جديدة عنه

بعد أن انتشرت أخبار تؤكد أن إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كانت على علم بحالته الصحية وأنه أخبرها في مكالمة تلفونية قبل وفاته بساعات قليلة أنه يمر بأزمة صحية وقال لها إنه في طريقه للصيدلية لأخذ حقنة، وأنها كان بإمكانها إنقاذه لو أسرعت بالذهاب إليه كما طلب منها.



خرج المخرج كريم إسماعيل، أحد الأصدقاء المقربين للفنان الراحل ليوضح حقيقة الأمر من خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي، للرد على التساؤلات حول سبب تأخر خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة، في إنقاذه رغم معرفتها بمرضه.

وقال إن هيثم تحدث إلى خطيبته بعدما ساءت حالته الصحية وتوجه للصيدلية لأخذ حقنة مسكنة، مشيرا إلى أنه تلفظ بالشهادة معها في التليفون وطلب منها عدم إخبار أحد من أصدقائه بما يمر به.



وأضاف: “هيثم أخبر خطيبته في المكالمة الأخيرة بينهما أنه يشعر بالنهاية”.

وأكد كريم أن إنجي استجابت لطلب خطيبها بعدم إخبار أي أحد عن مرضه كي لا يغضب منها، مثلما حدث من قبل عندما ذهب إليه أحد أصدقائه للاطمئنان عليه، لافتا إلى أنه عندما ظل هيثم لا يرد على هاتفه لساعات طويلة تحركت إنجي لإنقاذه ولكن لسوء الحظ كان قد توفي.