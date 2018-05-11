هل وقعت منى زكي ضحية لبرنامج رامز جلال الجديد؟.. تعليقها يحيّر الجمهور

حرص الفنان المصري رامز جلال على الترويج لبرنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه في شهر رمضان القادم، والذي يحمل اسم “رامز تحت الصفر”، بطرح بوستر جديد له.

رامز نشر البوستر، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي ظهر فيه وهو مرتدي ملابس تتناسب مع برودة الجو في روسيا، ويحمل فانوس رمضان، وعلق عليه بقوله: “بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر #رامز_تحت_الصفر .. رمضان 2018 على #MBCMASR”.

وعلى الرغم من أن الفنانة منى زكي دائما ما ترفض الظهور في برامج المقالب التي يقدمها رامز، إلا أنها حرصت على تهنئته، بقولها: “مبروك مبروك”، وهو ما تسبب في حيرة الجمهور، وتسائلوا إن كانت منى قد وقعت ضحية لمقلبه هذا العام، أم أنها تهنئه فقط نظرا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهما.

يذكر ان فكرة برنامج رامز جلال هذا العام تعتمد على إقناع الضيوف بالسفر إلى روسيا للمشاركة فى برنامج رياضى عن بطولة كأس العام لكرة القدم، ويصور الضيوف الحلقة فى الثلج، وبعد فزع الضيف وخوفه يخرج له رامز فى هيئة “دب” وهو الحيوان المنتشر فى روسيا، ويخرج منه ليكشف عنه شخصيته للضيوف.

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال هذا العام في برنامجه للمقالب، كل من النجمة شيرين عبد الوهاب والممثلة ياسمين صبرى والفنان محمد ثروت وأيضاً غادة عبد الرازق وعدد آخر من الفنانين ونجوم الرياضة.