الصفحة الرئيسية فن هل يرفض أيمن رضا إلقاء التحية على باسم ياخور؟.. شاهدوا ماذا قال...

هل يرفض أيمن رضا إلقاء التحية على باسم ياخور؟.. شاهدوا ماذا قال عن خلافهما!

بواسطة -
0 66
bassem yakhour ayman redaa

باسم ياخور وأيمن رضا

لفت الفنان السوري أيمن رضا الأنظار بأحدث تصريح أدلى به بشأن الخلاف بينه وبين مواطنه الفنان باسم ياخور.

وجاء هذا رداً على سؤال طرح عليه ضمن برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وقال إنه لا يرفض إلقاء التحية على ياخور وإنه لا وجود لمشكلة بينهما. وذكر التقرير أنه تلقى نصاً لعمل شامي جديد إلا أنه قرر عدم المشاركة فيه لأنه لم يتفق ومعاييره الخاصة.

وأضاف أنه أخذ قراراً بألا يشارك إلا في أعمال يعتبرها مهمة. ويشار إلى أن شائعة انتشرت مؤخراً وأفات باعتزام الممثل الاعتزال. إلا أنه نفى هذا في مقطع مصور. وتوجه إلى متابعيه بالقول إنه في حال أخذ قراراً مماثلاً لن يتردد في إعلان ذلك بنفسه عبر حساباته الخاصة.

وكان الممثل ردّ بطريقة قاسية على زميله ياخور عبر حسابه على “فايسبوك” حيث كتب: “باسم ياخور حل عن طي… لسه كل شغلة مقلعطة بتلزقها فيني لحد الآن ماعم أرضى رد… بدك تنجح برنامجك مو على حسابي”.

وهو ما جاء بعد حلقة من برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الأخير وأشار فيها إلى أنه يشعر بالقرف من تناول الطعام معأيمن رضا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.