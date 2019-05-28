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هل يظهر عادل امام في مسلسل “هوجان” كضيف شرف؟

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هل يظهر عادل امام في مسلسل هوجان؟

هل يظهر عادل امام في مسلسل هوجان؟

تردد في الأيام الأخيرة أنباء حول مشاركة الفنان عادل إمام كضيف شرف في مسلسل “هوجان” الذي يقوم ببطولته ابنه محمد إمام.

وقد نقل موقع “في الفن” المصري عن مصدر من داخل العمل أنه بالفعل تم ترشيح عادل إمام أثناء التحضير لتصوير العمل، ولكن الأمور لم تسير كما كان متفق عليها، وتم الاتفاق مع الممثل عبد العزيز مخيون ليظهر في شخصية “والد هوجان” في الحلقات القادمة من المسلسل.

مسلسل “هوجان” يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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