هنا الزاهد تخضع لعملية جراحية بعد عودتها من سنغافورة!

عادت الفنانة هنا الزاهد إلى مصر، بعد قضاء قرابة الأسبوعين بسنغافورة والتي كان من المقرر أن تقضي بها إجازة شهر العسل برفقة زوجها النجم أحمد فهمي.

ودخلت هنا خلال الإجازة المستشفى؛ نظرًا لتعرضها لأزمة صحية مفاجئة هناك، وخضعت لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، قبل عودتها إلى القاهرة.

وأكدت شيرين المنزلاوي، والدة هنا الزاهد، أنها سوف تخضع لعملية جراحية بالمرارة، بعدما أكد الأطباء أنها تحتوي على عدد من الحصوات التي لا بدّ من إزالتها.

وأضافت والدتها أن حالتها الصحية مستقرة، لذلك تطمئن كل محبيها، وتوجه الشكر لكل من تواصل معها للاطمئنان على هنا في أزمتها الصحية.

يذكر أن هنا الزاهد احتفلت بزفافها على الفنان أحمد فهمي منذ أسبوعين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور فني مكثف، وسافر العروسان بعدها إلى سنغافورة لقضائهما إجازة شهر العسل لكن تعرضت للأزمة الصحية التي جعلتهما يقطعان الإجازة للاطمئنان على صحتها.