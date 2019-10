هنا الزاهد تطمئن محبيها على صحتها.. وتنشر هذه الصورة!

View this post on Instagram

شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة 🙏🏻. و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي. Thank you to all of your prayers. It gave me the strength to persevere and warmed my heart. 🌸