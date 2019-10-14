هنا الزاهد تنشر صورا نادرة مع الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” وتوجه له رسالة مؤثرة

نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عبر خاصية الاستوري مجموعة من الصور العائلية النادرة التي جمعت بينها وبين الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” في عدة مناسبات مختلفة وطالبت من متابعيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة .

وجاءت هذه الصور التي نشرتها هنا الزاهد للمرة الأولى للتعبير عن حزنها لرحيل زوج والدتها في مناسبات مثل تخرجها من الجامعة واحتفالهم بليلة عيد الميلاد وتجمعهم للمرة الأولى في منزل نجل الفنان الراحل ” عمر طلعت زكريا ” بعد مرور إسبوع على زواجه .

وكتبت هنا الزاهد في تعليقها على إحدى الصور التي جمعتها بالفنان الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة قائلة : ” انا مبسوطة اوى وراضية وبضحك عشان واثقة أنك مبسوط ومرتاح اوي .. ربنا يرحمك ” .

كما نشرت هنا الزاهد نفس الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وكتبت في تعليقها عليها : ” والله أنا حاسة أنك أصلا ما متش وسيبتنا .. مبسوطة وراضية جدا عشان عارفة أنك مبسوط ومرتاح ” .

وتابعت : ” حتى وإحنا بنختم القرآن كلنا على وشوشنا ابتسامة ورضا .. فرحانة أن الناس بتحبك كده وإن شاء الله نشوفك كلنا بعدين في الحتة الحلوة اللي أنت فيها .. بحبك وبكتبلك الكلام ده وأنا أصلا مبتسمة “.

واختتمت رسالتها للفنان الراحل قائلة : ” أنا ما عيطش خالص النهاردة عشان عارفة أنك مبسوط .. كل اللي مضايقني أنك بس واحشني أوي ” .