نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بوالدتها حيث طالبت من الجمهور الدعاء لها بعد خضوع الأخيرة يوم السبت الماضي لعملية جراحية مشيرة إلى أن ال 5 أيام القادمة مهمة للاطمئنان على حالتها الصحية .

فكتبت هنا الزاهد في تعليقها على الصور : ” انتي ملاكي .. تذكريني بالخير في هذا العالم وتلهميني بأن أكون نسخة أفضل من نفسي .. أطيب قلب .. الروح النقية .. شكرا على كل شئ .. لا استطيع أن أجد حب واهتمام وقلب دافئ أكثر .. انتي حقا الأعظم .. أنا أحبك ” .

وتابعت : ” أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا .. سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة .. الخمس أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير .. ارجو الدعاء وشكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة ابدا في أي حد غالي عليكوا .. شكرا ” .